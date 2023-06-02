Секретар РНБО вважає, що таким, як Бужанський, не місце на телебаченні. Також скандальний нардеп не має бути у політиці і загалом в Україні.
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Недобиткам так званого "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні,
– заявив секретар РНБО.
Він наголосив, що вся "проросійська сволота", яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль "як токсичний московський непотріб".
Що цьому передувало
- 1 червня депутат Максим Бужанський від партії "Слуга народу" в ефірі відмовився перейти з російської на українську мову. Він також не відповів на гасло "Слава Україні".
- Так, ведучий розпочав розмову з нардепом привітавши його національним гаслом "Слава Україні". Бужанський відмовився відповісти "Героям Слава", натомість сказав "Да, Слава Украине".
- Коли Бужанський почав відповідати російською, ведучий попросив його перейти на українську мову. На це нардеп відповів: "Вы можете попросить меня о чем угодно, но я буду говорить так, как мне удобно".
- Після цього нардеп почав посилатися на Конституцію України, мовляв, там зазначено, що "державна мова – українська, а держава гарантує свободу й розвиток інших мов".
- До того ж Бужанський заявив, що нібито "половина украинцев русскоязычные".