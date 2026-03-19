Замглавы ГБР якобы купил служебную квартиру СБУ в Киеве за 9,47 гривны, – расследование
- Дмитрий Бузницкий "приобрел" служебную квартиру в Киеве за 9 гривен в 2024 году.
- Его жена также купила элитную недвижимость, в частности квартиру в ЖК Jack House за 9 гривен 47 копеек.
Заместитель руководителя ГБР Дмитрий Бузницкий в 2024 году "приобрел" служебную квартиру от СБУ за 9 гривен, согласно данным расследования. В том же году его жена также купила недвижимость в центре столицы.
Даже после увольнения из СБУ Бузницкий пользовался жильем еще до 2023 года. Об этом говорится в расследовании hromadske.
Смотрите также Взятка в 630 тысяч долларов: СБУ задержала двух должностных лиц областных управлений
Что известно о Бузницком и его имуществе?
Дмитрий Бузницкий с 2023 года занимает должность заместителя руководителя ГБР во Львове. В 2020 году он уволился из СБУ, где служил более 10 лет, а в 2021 работал в "Энергоатоме".
Жена чиновника Алла Продан также получала элитную недвижимость в Киеве и области, а в 2024 году семья приобрела квартиру в ЖК Jack House площадью 52,6 квардатных метра всего за 9 гривен 47 копеек, тогда как рыночная цена похожего объекта примерно 9,7 миллиона гривен.
Обратите внимание! 24 Канал обратился за комментарием в ГБР по ситуации с Бузницким. Как отметили в Бюро – "пока без комментариев".
Декларация на недвижимость Бузницкого / Фото hromadske
Как Бузницкий с женой покупали недвижимость?
Орган приватизации Печерской администрации выдал Бузницкому и Продан документ на квартиру, которую в 2023 году СБУ передала в коммунальную собственность Киева.
Журналисты-расследователи сообщили, что квартиру ГБРовец ждал еще с 2001 года, и только в 2018 получил жилье. В том же году его жена приобрела жилье во "Французском квартале 2".
Позже Продан обменяла квартиру в ЖК на дом площадью 325 квадратных метра на Киевщине, а в 2024 году она продала жилье за 11,3 миллиона гривен. В том же году жена чиновника приобрела квартиру площадью почти 150 квадратных метров в киевском ЖК "52 Жемчужина".
По украинскому закону, квартиру можно приватизировать только раз, а Бузницкий в возрасте 18 лет использовал свое право еще в 1994, приватизировав жилье в Каневе.
В 2014 году Бузницкий обжаловал приватизацию своей доли, и суд отменил его право собственности на одну четвертую квартиры.
Что известно о коррупционных скандалах в Украине?
Правоохранители разоблачили коррупционную схему на Днепропетровщине, где чиновники завышали цены на закупку материалов для фортификаций. В результате преступных действий государство понесло убытки на более 14 миллионов гривен.
Депутата Наталью Серватяк подозревают в сокрытии имущества на сумму почти 3,2 миллиона гривен. Ей грозит штраф, общественные работы или до 2 лет лишения свободы.
НАБУ, САП и СБУ разоблачили коррупционную схему на 19 миллионов гривен при закупке материалов для оборонной отрасли. Фигурантам, включая первого заместителя гендиректора завода, грозит до 12 лет тюрьмы.