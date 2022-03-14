Однако, в интервью призрак Киева сказал, что Европа должна наконец закрыть небо над Украиной. Поскольку наши пилоты несмотря на все попытки, не всесильны, а у России, к сожалению, вражеских самолетов достаточно.

Внимание Первую фазу войны Россия уже проиграла, надо перебить подготовленное руководство, – Призрак Киева

Мы должны требовать закрыть небо над Украиной – чтобы Европа наконец это сделала. Как бы мы эффективно ни работали, как бы ни сбивали вражеские самолеты, в России все же их в разы больше,

– отметил призрак Киева.

И подчеркнул, что это тот случай, когда количество имеет значение!

У членов НАТО нет смелости объединиться ради Украины – смотреть видео