Однак, в інтерв'ю Привид Києва сказав, що Європа має нарешті закрити небо над Україною. Оскільки наші пілоти попри усі намагання, не всесильні, а в Росії, на жаль, ворожих літак ще достатньо.

Увага Першу фазу війни Росія вже програла, треба перебити підготовлений керівний склад, – Привид Києва

Ми маємо вимагати закрити небо над Україною – щоб Європа нарешті це зробила. Як би ми ефективно не працювали, як би не збивали ворожі літаки, в Росії все ж їх в рази більше,

– зазначив Привид Києва.

Та наголосив, що це той випадок, коли кількість має значення!

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