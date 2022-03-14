За словами пілота, першу фазу війни Росія програла. Він назвав російських військових, які нею командували, паркетними генералами.

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"Аби припинити війну, нам потрібно перебити найбільш підготованих керівний склад противника. І ми вже це робимо", – розповів пілот.

Про всіх доповідають

Льотчик зазначив, що в Україну вже почали посилати людей, які знають військову справу. Проте українським захисникам про них доповідають.

Нам на правах анонімності злили дані кадировських ватажків. Усі дані підтвердили. І ми ефективно відпрацювали,

– розповів пілот.

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