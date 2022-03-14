По словам пилота, первую фазу войны Россия проиграла. Он назвал российских военных, командовавших ею, паркетными генералами.

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"Чтобы прекратить войну, нам нужно перебить наиболее подготовленный руководящий состав противника. И мы уже это делаем", – рассказал пилот.

Обо всех докладывают

Летчик отметил, что в Украину уже начали посылать людей, знающих военное дело. Однако украинским защитникам о них докладывают.

Нам на правах анонимности слили данные кадыровских вожаков. Все данные подтвердили. И мы эффективно отработали,

– рассказал пилот.