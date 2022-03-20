Как бы Россия ни бросала новые силы на фронт – эти попытки провалятся, – Арестович

ФСБ в России начала искать виновных в проваленной войне против Украины. Поэтому моральный дух оккупантов стремительно падает, однако командование продолжает бросать новые силы.

Нравственный дух российской армии и без давления ФСБ – низкий

Об этом на брифинге сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он заявил, что моральный дух российской армии и без давления ФСБ – низкий и будет еще ниже.

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Арестович заверил, что попытки политического командования России бросить новые силы на фронт – провалятся. Он отметил, что российские резервы ограничены.

И как бы их политическое командование не бросало новые силы, которые ограничены, кстати, на какие-то участки российско-украинского фронта – эти попытки провалятся.

– сказал советник руководителя ОП.

Отметим, что по состоянию на утро 20 марта Россия в войне против Украины уже потеряла почти 15 тысяч человек.

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