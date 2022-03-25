Быдло молчит: как Путину удалось стабилизировать эффект начального поражения

Луна этой преступной и безумной войны. Что можно сказать? Россия оправилась от шока первых дней войны и пытается искать новые для себя варианты. Это стало возможным благодаря покорности и лояльности режиму простых россиян.

Несмотря на сокрушительные неудачи первых двух недель: провал первоначального плана операции и терминальные экономические санкции – Кремлю удалось пока стабилизировать ситуацию и избежать главных опасностей, связанных с этими неудачами: прорыв информационной блокады, паралич управления войсками, восстание или выход из-под контроля значимых элитных групп.

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Россия устояла

Можно сказать, что Путину удалось стабилизировать эффект первоначального поражения. Российские войска ведут позиционные бои без особого продвижения, а артиллерия и авиация уничтожают украинские города.

Скорее всего, Кремль хочет вымотать даже не столько украинскую армию, сколько население, рассчитывая на рост настроений "мир любой ценой.

Переход к этой позиционной фазе войны стал возможен, однако, благодаря нескольким факторам. И самый важный из них – низкий уровень сопротивление войне в российском обществе и элитах.

Вторым фактором является то, что за последние 20 лет Россия пережила несколько внешних макроэкономических шоков и российские власти умеют с ними справляться в краткосрочном периоде.

В то же время последствия санкций, связанных с сокращением импорта и разрывами в логистических цепочках и цепочках добавленной стоимости, имеют не моментальный эффект и еще не проявили себя вполне.

Пассивность россиян – главная причина сохранения режима Путина

Главное условие – слабость внутреннего сопротивления войне.

Российский обыватель и российские элиты отсиживаются в информационном коконе путинской пропаганды, выжидая, чья возьмет.

Именно это позволяет Путину перейти к долговременной тактике жестоких обстрелов и бомбардировок мирного населения в целях его деморализации в Украине.

Артиллерийские обстрелы украинских городов – это снаряды, выпущенные по будущему России. В глазах Запада путинская Россия – это новый Третий рейх, который должен будет ответить за то, что он делает сегодня.

Россия движется навстречу одному из крупнейших экономических, политических и моральных поражений в своей истории. Так что "отсидка" выйдет обывателю и элитам скорее всего боком.

Но они готовы переносить свои риски в будущее, надеясь, что там как-нибудь, может быть, на "кривой козе"… Этот трейд-офф паралича воли и будущих издержек и составляет, по-моему, суть момента.

Жестокие обстрелы гражданских – это симптом, что у России проблемы: