Центр страткоммуникаций от Минкульта возглавил критик Евромайдана и сторонник Медведчука

Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры Украины возглавил политконсультант Сергей Быков. Его связывают с поддержкой пророссийского политика Виктора Медведчука.

Министерство культуры приказом переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ №884

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Кто стал новым главой Центра страткоммуникаций

Детали: Согласно приказу от 6 декабря, "Научный центр развития туризма" был переименован в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

Исполняющим обязанности руководителя назначен Сергей Быков, который до ноября 2024 года работал в Министерстве молодежи и спорта, отвечая за стратпланирование и коммуникации и был начальником отдела взаимодействия с общественностью и медиа Министерства молодежи и спорта.

Быков заявил, что первой задачей станет аудит деятельности Центра, но общее направление работы останется неизменным: "мы должны в конце концов сформировать эффективную политику "единого голоса", чтобы всем было понятно, что делает власть, для чего что-то делает власть, чтобы власть была понятна людям, гражданскому обществу, чтобы была открытой".

Он заявил, что Центр страткомуникаций и информационной политики, который возглавляет сейчас Игорь Соловей, является "одной из редакций "Укринформа"".

В то же время журналисты выразили критику из-за прошлого Быкова. Он и его экс-супруга часто появлялись на пророссийских телеканалах, а после Революции Достоинства Быков публично высказывался в поддержку "мирного плана" Медведчука.

Он в частности называл Евромайдан "государственным переворотом".

Texty.org также отмечают, что Быков может быть связан с медийщиками, подозреваемыми в сотрудничестве с пророссийскими структурами и Медведчуком.

На момент назначения в фейсбуке политконсультанта указано, что он имеет опыт работы в Офисе Президента.