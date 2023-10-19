Об обезвреживании террориста сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан. Других деталей о ликвидации "Бабая" Штефан не сообщил.

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В России подтверждают гибель "Бабая"

Российские телеграм-каналы тоже пишут, что Можаев отошел в вечность. Однако пропагандисты сдержанно пишут, мол, террорист "Бабай" якобы умер, а не был ликвидирован.

Еще в 2014 году "Бабай" пугал украинцев угрозами, которые в 2022 году использовала российская пропаганда. В частности, "Бабай" говорил, что якобы в ближайшее время Киев будет захвачен. Тезис о "Киеве за три дня" использовали и пропагандисты в начале полномасштабного вторжения.