Про знешкодження терориста повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан. Інших деталей про ліквідацію "Бабая" Штефан не повідомив.

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У Росії підтверджують загибель "Бабая"

Російські телеграм-канали теж пишуть, що Можаєв відійшов у вічність. Однак пропагандисти стримано пишу, мовляв, терорист "Бабай" нібито помер, а не був ліквідований.

Ще у 2014 році "Бабай" лякав українців погрозами, які у 2022 році використовувала російська пропаганда. Зокрема, "Бабай" казав, що нібито найближчим часом Київ буде захоплений. Тезу про "Київ за три дні" використовували й пропагандисти на початку повномасштабного вторгнення.