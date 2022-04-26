Об этом в эфире 24 канала рассказала ведущая Екатерина Соляр. Она также отметила, что кадры с прошлого года отличаются только по яркости, даже размещение Путина там подобное.

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Если проанализировать фото из Службы, которую якобы посетил Путин, то можно прийти к выводу, что это очередной фейк. Ведь фото с прошлого года и свежие фотографии почти не отличаются,

– заметила ведущая.

Все понимают, что все, что касается российских публичных лиц – это фейк. Все их публичные выступления, также фейковые, подчеркнула Екатерина Соляр.

Путин говорил с Эрдоганом, что об этом известно: смотрите видео