Про це у ефірі 24 каналу розповіла ведуча Катерина Соляр. Вона також зауважила, що кадри із минулого року відрізняються лише за яскравістю, навіть розміщення Путіна там подібне.

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Якщо проаналізувати фото із Служби, яку, ніби то відвідав Путін, то можна дійти до висновку, що це черговий фейк. Адже фото із минулого року та свіжі світлини майже не відрізняються,

– зауважила ведуча.

Вже всі розуміють, що усе, що стосується російських публічних осіб – це фейк. Всі їх публічні виступи, також фейкові, підкреслила Катерина Соляр.

Путін говорив з Ердоганом, що про це відомо: дивіться відео