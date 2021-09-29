По словам миллиардера, подполковник Путин отказался от звания генерал-полковника, аргументируя это тем, что он не сможет выехать заграницу.
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Путин хотел в Испанию
У действующего главы Кремля тогда был дом Испании и именно там он хотел поселиться. Видимо, по этой же причине он сперва отклонил предложение стать премьер-министром, хоть и через несколько месяцев все-таки согласился.
Путин рассказывал Пугачеву о том, что в Испании хорошо и ему "надоели интриги". По словам миллиардера, директор ФСБ категорически противился назначению главой правительства. Однако бизнесмен сделал все возможное для этого. Так же он и повлиял на отставку президента Бориса Ельцина, чтобы увеличить шансы тогда еще молодого чиновника на президентское кресло.
Что известно о Сергее Пугачеве
- Сергей Пугачев – российский банкир, бизнесмен, инвестор и бывший член Совета безопасности России.
- Близкий соратник Бориса Ельцина и Владимира Путина после его прихода к власти.
- В 2012 году отказался от гражданства и покинул страну, где его объявили в розыск. Сейчас живет во Франции.
- Пугачев судится с Россией за активы на сумму 15 миллиардов долларов.