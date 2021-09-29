За словами мільярдера, підполковник Путін відмовився від звання генерал-полковника, аргументуючи це тим, що він не зможе виїхати закордон.
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Путін хотів в Іспанію
У чинного очільника Кремля тоді був будинок Іспанії й саме там він хотів оселитися. Мабуть, з цієї ж причини він спершу відхилив пропозицію стати прем'єр-міністром, хоч і через декілька місяців таки погодився.
Путін розповідав Пугачову про те, що в Іспанії добре і йому "набридли інтриги". За словами мільярдера, директор ФСБ категорично опирався призначенню головою уряду. Однак бізнесмен зробив все можливе для цього. Так само він і вплинув на відставку президента Бориса Єльцина, щоб збільшити шанси тоді ще молодого високопосадовця на президентське крісло.
Що відомо про Сергія Пугачова
- Сергій Пугачов – російський банкір, бізнесмен, інвестор та колишній член Ради безпеки Росії.
- Близький соратник Бориса Єльцина та Володимира Путіна після його приходу до влади.
- У 2012 році відмовився від громадянства та покинув країну, де його оголосили у розшук. Зараз живе у Франції..
- Пугачов судиться з Росією за активи на суму 15 мільярдів доларів.