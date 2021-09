Копию издания I'll Take Your Questions now получили в The Washington Post.

В частности, в отрывке говорится, что Трамп говорил Путину, что будет разговаривать с ним жестко – против только на камеры. Когда же переговоры будут происходить с глазу на глаз, обещал Трамп, тон будет другой.

Ладно, я буду обращаться с вами немного резче в течение нескольких минут. Но это на камеры, а, когда они уйдут, поговорим. Вы понимаете,

– цитирует Трампа его бывшая пресс-секретарь.

Также представители медиа бывший глава Белого дома пошутил, что они вместе с Путиным должны "избавиться от" представителей СМИ, которые якобы публикуют фейковые новости. Трамп заметил, что, мол, в России такой проблемы нет – на что ему возразил Путин.

Россияне вроде специально взяли на встречу красивую переводчицу

Интересно, написала Гришем, что в США считали, что русские специально взяли на встречу красивую переводчицу. Такой маневр должен был отвлечь внимание Трампа.

Когда началась встреча, советник Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина. Это была привлекательная брюнетка с длинными волосами и великолепной фигурой,

– написала Гришэм.

Возле Путина – переводчица, о которой упоминают в книге / Фото ABC

Отметим, что книга Гришем должна выйти уже на следующей неделе. В ней еще немало скандалов и сенсаций. В частности, об обращении Трампа с женщинами и некорректном отношении к персоналу.

