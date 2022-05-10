Кравчук всегда находил время, чтобы дать совет Зеленскому

Леонид Макарович был тем человеком, который всегда умеет найти мудрые слова, которые услышали бы все украинцы. Об этом Зеленский сказал в своем ночном видеообращении, сообщает 24 канал.

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Он подчеркнул, что такое умение Кравчука было особенно важно в кризисные моменты. Ведь тогда от мудрости одного человека могло зависеть будущее всей страны.

Леонид Макарович проявил именно такую ​​свою мудрость в конце 1980 годов, когда возникало украинское движение. Он блестяще прошел 1991 год, и это только сейчас может выглядеть, будто тогда ему было просто. И что бы ни было потом, Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что именно благодаря своей мудрости Кравчук был особенно веселым. Он всегда ценил каждую минуту жизни. Несмотря на это, первый президент находил время, чтобы помочь разобраться в сложной ситуации и дать совет. "За это я ему лично благодарен", – подчеркнул Зеленский.

"Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира", – рассказал президент.

Он убежден, что украинцы обязательно это реализуют и достигнут мира и победы.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Что известно о смерти Кравчука

Летом 2021 года политику провели операцию на сердце, и он перестал появляться на публике.

Кравчук был в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Впоследствии стало известно, что политик отправился на реабилитацию в Германию.

10 мая Верховная Рада сообщила о смерти Первого Президента Леонида Кравчука.

Обратите внимание! На фоне угрозы полномасштабного нападения России на Украину в январе 2022 года политик обратился к украинцам. Он говорил, что хочет "подорваться с больничной койки и грудью закрыть родную землю". Перед тем Кравчук говорил, что будет стрелять до последнего, если увидит врага.