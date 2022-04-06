"Был образцом мужества": теплые воспоминания о погибшем Герое Украины Денисе Максишко

В боях за Украину 14 марта погиб Рыцарь Зимнего Похода, старший лейтенант Денис Максишко. Побратимы Героя поделились теплыми воспоминаниями о своем командире.

Денис отдал свою жизнь за Украину во время контрнаступления ВСУ возле Николаева. Он был командиром самоходной артиллерийской батареи 28-й отдельной механизированной бригады.

Детальнее Под артиллерийским обстрелом погиб Денис Максишко – Рыцарь Зимнего Похода

Светлые воспоминания побратимов Дениса Максишко

На официальной странице Министерства обороны Украины в фейсбуке обнародовали видео о погибшем Рыцаре Зимнего Похода Денисе Максишко. Отмечается, что нанеся мощное огневое поражение рашистам, подразделение офицера вывело из строя технику врага и уничтожило много оккупантов.

Побратимы Дениса подчеркивают, что он был образцом того, как следует выполнять свой воинский долг, примером мужества и героизма. Во время выполнения боевых задач старший лейтенант проявил себя грамотным и высокопрофессиональным командиром.

Воспоминания побратимов о Денисе Максишко: смотрите видео

Обратите внимание, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Максишко звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

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