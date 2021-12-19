Был удивлен, – украинский курсант рассказал об отличии Королевской академии

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом британской Королевской академии сухопутных войск. Год усердного обучения дал свои результаты.

Павел получил высокую награду "Международный меч" из рук принцессы Анны – дочери королевы Елизаветы Второй. 20-летний курсант львовской Академии сухопутных войск стал третьим украинцем, получившим такое отличие.

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Сам Павел благодарит родителей и родную академию имени Петра Сагайдачного. Как рассказал курсант, результаты им объявили за неделю до самого награждения.

Начальник академии вышел и зачитал, кто получит какую награду. Я был удивлен, но я с начала, с первого дня, шел по этому пути, очень хотел получить,

– подчеркнул украинец.

Его наставники гордятся им. Ведь уже не первый раз именно их воспитанников отмечают в Королевской академии. Как вспоминает начальник факультета ракетных войск и артиллерии Артем Дзюба, преподаватели были приятно удивлены, когда узнали об успехе Павла.

"Личный состав курсантов встретил аплодисментами эту новость. Все очень радовались, все поздравляли Павла с столь высокой наградой. Очень рад, что он вернулся и будет делиться своим опытом", – добавил Дзюба.

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В академии учились члены семьи королевы

Опыт уже достаточно немалый. Кадетов муштровали по всем стандартам НАТО. Ведь за годы существования учебное заведение имеет большие наработки. В свое время там учились принцы Уильям и Гарри, а также Уинстон Черчилль.

Были полевые выходы, когда мы не спали вообще 4 или 5 дней. Копали траншеи. Была угроза РХБЗ-заражения, мы были в противогазах. Многие студенты были эвакуированы, потому что они не выдерживали,

– рассказал Павел Лейси.

Теперь курсант должен еще окончить и львовскую Академию. А дальше, признался, хочет служить в Украине и заниматься военной разведкой.