Об этом 13 декабря после съезда политсилы сообщил народный депутат Давид Арахамия. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос, заинтересовано ли монобольшинство расследовать назначение заместителем главы МВД человека, который может иметь паспорт страны-агрессора.

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Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель – нет уже заместителя. Дальше двигаемся,

– сказал глава фракции"Слуга народа".

Парламентарий отметил, что СБУ и Министерство внутренних дел проводят спецпроверку в отношении любых чиновников категории "А". Кроме этого, Давид Арахамия считает, что "за неправильное гражданское декларирование нужно ввести уголовную ответственность".

Что этому предшествовало

В сети 11 декабря обнародовали видео с блокпоста в Краматорске Донецкой области. На кадрах Гогилашвили нецензурно ругался из-за того, что правоохранители остановили его авто.

Впоследствии он извинился за свое поведение и пообещал способствовать проведению расследования инцидента. Однако Владимир Зеленский попросил уволить заместителя главы МВД.

После скандала журналисты-расследователи нашли данные Гогилашвили в Федеральной налоговой службе России. Согласно им, бывший чиновник получил российский паспорт в 2003 году.

Гогилашвили 13 декабря написал заявление об увольнении. Он отметил, что "виноват и это показательный пример для всех". На сайте Кабинета министров появилась официальная информация об отставке.

Конфликт с участием Гогилашвили на блокпосте: смотрите видео