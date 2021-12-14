Про це 13 грудня після з'їзду політсили повідомив народний депутат Давид Арахамія. Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на запитання, чи зацікавлена монобільшість розслідувати призначення заступником глави МВС людини, яка може мати паспорт країни-агресора.

Читайте також "Єдине є**ало", російський паспорт і дружина в ОП: все, що відомо про скандального Гогілашвілі

Я не бачу такого великого суспільного значення у цьому процесі. Ну був заступник – немає вже заступника. Далі рухаємося,
– сказав глава фракції "Слуга народу".

Парламентар зазначив, що СБУ та Міністерство внутрішніх справ проводять спецперевірку стосовно будь-яких чиновників категорії "А". Окрім цього, Давид Арахамія вважає, що "за неправильне громадянське декларування потрібно запровадити кримінальну відповідальність".

Що цьому передувало

Конфлікт за участю Гогілашвілі на блокпості: дивіться відео