Відео інциденту оприлюднили 11 грудня. На ньому заступник міністра сварився з поліцейськими.
До теми "Ви не бачите хто я": заступник Монастирського влаштував "розборки" на блокпості
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Олександр Гогілашвілі вибачився за поведінку на блокпосту. Напередодні він влаштував "розборки" на блокпості в Краматорську, що на Донеччині.
Відео інциденту оприлюднили 11 грудня. На ньому заступник міністра сварився з поліцейськими.
До теми "Ви не бачите хто я": заступник Монастирського влаштував "розборки" на блокпості
Новина доповнюється…