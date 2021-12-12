Зеленський наголосив, що демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується.

До теми Заступник Монастирського Гогілашвілі вибачився за поведінку на блокпості

Зеленський просить уряд розглянути звільнення Гогілашвілі За словами Зеленського, у нього може бути "лише одна реакція" на інцидент. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінету Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС,

– наголосив президент.

Він впевнений, що сам заступник вже написав відповідну заяву. Глава держави наголосив, що на законну вимогу представника поліції повинна бути коректна відповідь будь-якої людини. Це не залежить від посади чи соціального статусу.

Скандал з Гогілашвілі: що треба знати

Заступник Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими. У мережі оприлюднили відповідне відео.

Це нібито трапилось тому, що вони зупинили авто на блокпості та попросили показати документи. Заступник міністра обурився через це та почав лаятись.

Наприклад, Гогілашвілі заявив поліцейським: "Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра!". Потім він звернувся до правоохоронця: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Після цього поліцейський вибачився та намагався пояснити, чому він хотів перевірити документи.

Денис Монастирський заявив, що на період дисциплінарного провадження пропонуватиме уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади.

Сам Гогілашвілі вибачився, як він каже, "за надмірну емоційність".

"Розборки" на блокпості, дивіться відео: