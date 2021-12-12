Зеленский подчеркнул, что демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется.

К теме Заместитель Монастырского Гогилашвили извинился за поведение на блокпосте

Зеленский просит правительство рассмотреть увольнение Гогилашвили

По словам Зеленского, у него может быть "только одна реакция" на инцидент.

Прошу министра внутренних дел и Кабинета Министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД,

– подчеркнул президент.

Он уверен, что сам заместитель уже написал соответствующее заявление. Глава государства подчеркнул, что на законное требование представителя полиции должен быть корректный ответ любого человека. Это не зависит от должности или социального статуса.

Скандал с Гогилашвили: что надо знать

Заместитель Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими. В сети обнародовали соответствующее видео.

Это якобы случилось потому, что они остановили авто на блокпосте и попросили показать документы. Замминистра возмутился из-за этого и начал ругаться.

Например, Гогилашвили заявил полицейским: "Единственный замминистра, с таким е***ом, как у меня, он лишь один. Я 3 года уже замминистра!". Потом он обратился к правоохранителю: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".

После этого полицейский извинился и пытался объяснить, почему он хотел проверить документы.

Денис Монастырский заявил, что на период дисциплинарного производства будет предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности.

Сам Гогилашвили извинился, как он говорит, "за чрезмерную эмоциональность".

"Разборки" на блокпосте, смотрите видео: