Журналісти-розслідувачі знайшли дані Гогілашвілі у Федеральній податковій службі Росії. Згідно з цими даними, заступник глави МВС отримав російський паспорт ще у 2003 році.

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Гогілашвілі був помічником російського депутата

Журналісти з'ясували, що Олександр Гогілашвілі багато років працював у Росії. Зокрема був помічником депутата Держдуми Миколи Валуєва, який агітував в окупованому Криму голосувати на псевдореферендумі.



Дані Гогілашвілі на сайті Фередальної податкової служби Росії / Скриншот

Російський паспорт скандальному чиновнику видали в Ленінському районі Ростова-на-Дону. За даними журналістів, україгнський паспорт Гогілашвілі отримав після 2010 року.

Фігурант справи про наркоторгівлю

Активіст Сергій Стерненко оприлюднив матеріали, з яких стає відомо, що заступник міністра МВС у 2019 році був фігурантом справи про наркоторгівлю – він нібито вживав метадон та був "покровителем" наркоторговців.

Також згідно з матеріалами Стерненка, Гогілашвілі отримав громадянство України у 2015 році після одруження.



Ще один доказ наявності в Гогілашвілі російського громадянства / Фото Сергія Стерненка

Що відомо про скандал з Гогілашвілі