Про колишнього посадовця відомо небагато, адже будь-яка інформація у мережі ретельно підчищена. Однак представникам ЗМІ вдалося зібрати певні відомості – все читайте у матеріалі 24 каналу.
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Біографія Олександра Гогілашвілі
Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року в грузинському Тбілісі, але має російське громадянство. В 1995 – 96 роках він працював у дитячому садку в Ростові-на-Дону, після чого чотири роки "займався підприємницькою діяльністю".
З 2000 року відповідав за PR у ростовському благодійному фонді "Вихід" для колишніх наркозалежних. У 2010 перебрався до Києва, де обіймав аналогічну посаду в "Центрі здорової молоді", у 2012 перейшов до "Міжнародної антинаркотичної асоціації".
Наступні сім років Гогілашвілі перебував там на різних посадах. У вересні 2019 року його призначили заступником глави МВС Авакова. На сайті Міністерства внутрішніх справ є інформація, що він отримав два дипломи Львівського університету бізнесу та права за спеціалізаціями "облік та оподаткування" та "право" у 2019 та 2020 році. Тобто вже після призначення на посаду.
Одразу ж після того, як чиновник перейшов до МВС у мережі, з'явилася інформація, що Гогілашвілі є чоловіком Марії Левченко. Вона працювала із Володимиром Зеленським ще за часів "Кварталу-95 ", а після виборів стала однією з двох радників президента.
Гогілашвілі разом із Левченко та Зеленським / Фото МАА
Російський паспорт Гогілашвілі
Журналісти-розслідувачі знайшли дані Гогілашвілі у Федеральній податковій службі Росії. Згідно з ними, колишній заступник глави МВС отримав російський паспорт ще у 2003 році.
Громадянство країни-агресора скандальному чиновнику видали в Ленінському районі Ростова-на-Дону. За даними журналістів, український паспорт Гогілашвілі отримав після 2010 року.
Дані Гогілашвілі на сайті Федеральної податкової служби Росії / Скриншот
Сергій Стерненко повідомив, що Гогілашвілі отримав громадянство України у 2015 після одруження.
Ще один доказ наявності в Гогілашвілі російського громадянства / Фото Сергія Стерненка
Зеленський нагородив Гогілашвілі / Скриншот
Скандали з Гогілашвілі
- Днями вже ексзаступник глави МВС влаштував розбірки з поліцейськими на блокпості на в'їзді до Краматорська. Правоохоронці вимагали зупинити машину, але авто проїхало ще кілька метрів.
- У ній був Гогілашвілі, поліцейські попросили показати його документи. Загалом чиновник поводився вкрай агресивно. Він обурювався, що вони не впізнали його та влаштували перевірку та погрожував.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо інциденту та пропонує уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.
- Після цього Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" та заявив, що готує рапорт.
Конфлікт за участю Гогілашвілі на блокпості: дивіться відео
Ще одне відео з Гогілашвілі
Співробітники патрульної поліції зупинили Гогілашвілі у листопаді в Києві. Правоохоронці мали намір просто перевірити документи, що викликало неадекватну реакцію чоловіка. Він агресивно поводився та кричав на правоохоронців, які пояснювали, що виконують свою роботу.
Впізнав мене чи ні? Дуже х**ово, що ти начальство своє не впізнаєш. Заступник міністра внутрішніх справ, так тобі зрозуміло?
– кричав ексчиновник.
Дивіться відео інциденту з Гогілашвілі / Відео "УП"
Гогілашвілі потрапив до Миротворця
Гогілашвілі потрапив до Миротворця через скандальну поведінку на блокпості у Краматорську.
- На сайті зазначено, що він порушив українське законодавство.
- Мовиться про напад на поліцейського під час виконання службових обов'язків.
Гогілашвілі потрапив у базу Миротворця / Скриншот
Гогілашвілі звільнили з МВС
Гогілашвілі 13 грудня написав заяву на звільнення. Він зазначив, що "винен і це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити". На сайті Кабміну з'явилась відповідна офіційна інформація.
Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням,
– написали у відомстві.
Заяву на звільнення Гогілашвілі оперативно підписав український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Майновий стан Гогілашвілі
Гогілашвілі має розкішний автопарк. У його розпорядженні кілька автомобілів люкс-класу.
- мінімальна ціна авто – 13500 доларів;
- максимальна – 23900 доларів.
Щодо доходів, то у 2020 році він заробив майже мільйон – 815 044 гривень. Також у нього зберігається 360 000 гривень та 23 000 доларів готівкою (остання сума у спільній власності з дружиною). Ще 29 225 гривень є на рахунку в банку.
Його дружині належить квартира у Києві площею 55 квадратних метрів і земельна ділянка площею 1006 квадратних метрів у тому ж Києві. Окрім цього, Левченко має два автомобілі Mazda 3, 2008 та 2016 років випуску.