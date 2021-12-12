Ба більше, під час конфлікту Гогілашвілі з поліцейськими на блокпості у зоні ООС була охорона ГУР Міноборони. Про це повідомив журналіст і головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов із посиланням на джерела.
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Як розповів журналіст, на блокпост "Долина" у Краматорському районі 8 грудня заїхало 2 автомобілі з цивільними номерами:
- Toyota Land Cruiser 200, де був Гогілашвілі;
- Volkswagen Tuareg, в якому перебувала його озброєна охорона.
За словами Бутусова, згідно із законом, заступнику міністра за статусом не передбачається надання бронеавтомобіля та особистої охорони.
Але не менш резонансно, що за даними джерел в ГУР МО, для пересування Гогілашвілі використовується бронеавтомобіль, наданий посольством США для забезпечення безпеки співробітників військової розвідки України, і ця Toyota перевозила раніше командира спецназу ГУР МО Юрія Семенюка,
– заявив Бутусов.
Також він стверджує, що Олександр Гогілашвілі отримав диплом про вищу освіту лише у 45 років — "безпосередньо перед призначенням заступником міністра у вересні 2019 року, від якогось маловідомого університету". Журналіст додав, що більшу частину життя той працював у Росії, де був помічником боксера, а нині депутата Держдуми Росії Миколи Валуєва. Обставини його переїзду в Україну невідомі.
Що відомо про конфлікт за участю Гогілашвілі
- Днями заступник глави МВС влаштував розборки з поліцейськими на блокпості на в'їзді до Краматорська Донецької області. Поліція вимагала зупинити машину, але авто проїхало ще кілька метрів. У ній був Гогілашвілі, поліцейські попросили показати його документи.
- Загалом чиновник поводився вкрай агресивно. Він почав обурюватися, що вони не впізнали його та влаштували перевірку, а потім почав погрожувати.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо інциденту та пропонує уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.
- Згодом Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" та заявив, що готує рапорт.
Додамо, що президент Володимир Зеленський відреагував на скандал із заступником міністра внутрішніх справ. Глава держави просить звільнити чиновника з посади.
Конфлікт за участю Гогілашвілі на блокпості: дивіться відео
Текст публікації Юрія Бутусова:
Джерела "Цензор.НЕТ" повідомили про деталі того, що сталося на блок-посту Операції Об'єднаних сил із заступником міністра МВС. Це сталося о 16:00 8 грудня на блок-посту "Долина" Краматорського району Донецької області. На блок-пост з боку Харківської області заїхали дві машини з цивільними номерами – Toyota Land Cruiser 200 сірого кольору та Volkswagen Tuareg чорного кольору, в яких перебували люди у цивільному одязі.
Виявилося, у сірому джипі пересувався заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі, а у чорному джипі його озброєна охорона. Гогілашвілі вимагав безперешкодного перепуску тому, що вважав, що поліція повинна пропускати його миттєво, і що поліцейські зобов'язані впізнавати його в обличчя. Але не менш скандальною є не лише незаконна та небезпечна поведінка Гогілашвілі, а й наявність у нього машин та охорони.
За законом заступнику міністра Гогілашвілі не покладається за статусом бронеавтомобіль та особиста охорона.
Проте, за даними джерел Цензор. Ні, ось ці загадкові люди в чорному – охорона скандального заступника міністра МВС, це шестеро військовослужбовців, офіцерів спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони, військова частина 2245.