О бывшем должностном лице известно немного, ведь любая информация в сети тщательно подчищена. Однако представителям СМИ удалось собрать определенные сведения – читайте в материале 24 канала.

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Биография Александра Гогилашвили

Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в грузинском Тбилиси, но имеет российское гражданство. В 1995 – 1996 годах он работал в детском саду в Ростове-на-Дону, после чего четыре года "занимался предпринимательской деятельностью".

С 2000 года отвечал за PR в ростовском благотворительном фонде "Выход" для бывших наркозависимых. В 2010 году перебрался в Киев, где занимал аналогичную должность в "Центре здоровой молодежи", в 2012 году перешел в "Международную антинаркотическую ассоциацию".

Следующие семь лет Гогилашвили находился там на разных должностях. В сентябре 2019 года он был назначен заместителем главы МВД Авакова. На сайте Министерства внутренних дел есть информация, что он получил два диплома Львовского университета бизнеса и права по специализациям "учет и налогообложение" и "право" в 2019 гду и в 2020 году. То есть, уже после назначения на должность.

Сразу после того, как чиновник перешел в МВД, в сети появилась информация, что Гогилашвили муж Марии Левченко. Она работала с Владимиром Зеленским еще во времена "Квартала-95", а после выборов стала одним из двух советников президента.

Гогилашвили вместе с Левченко и Зеленским / Фото МАА

Российский паспорт Гогилашвили

Журналисты-расследователи обнаружили данные Гогилашвили в Федеральной налоговой службе России. Согласно им, бывший замглавы МВД получил российский паспорт еще в 2003 году.

Гражданство страны-агрессора скандальному чиновнику выдали в Ленинском районе Ростова-на-Дону. По данным журналистов, украинский паспорт Гогилашвили получил после 2010 года.

Данные Гогилашвили на сайте Фередальной налоговой службы России / Скриншот

Сергей Стерненко сообщил, что Гогилашвили получил гражданство Украины в 2015 году после женитьбы.

Еще одно доказательство наличия в Гогилашвили российского гражданства / Фото Сергея Стерненко

Обратите внимание! Журналисты выяснили, что Гогилашвили, когда работал в России, в частности, был помощником депутата Госдумы Николая Валуева, который агитировал в оккупированном Крыму голосовать на псевдореферендуме. Бывший замминистра подтвердил это знакомство.

Он заявил, что занимался продвижением бесплатных школ бокса Валуева в Ленинградской области. Зеленский наградил Гогилашвили В октябре 2020 года Владимир Зеленский наградил Александра Гогилашвили орденом "За заслуги" ІІІ степени. Соответствующий указ №478/2020 был обнародован на сайте президента Украины.

Зеленский наградил Гогилашвили / Скриншот

Скандалы с Гогилашвили

На днях уже экс-замглавы МВД устроил разборки с полицейскими на блокпосте на въезде в Краматорск Донецкой области. Полиция потребовала остановить машину, но автомобиль проехал еще несколько метров.

В ней был Гогилашвили, полицейские попросили показать его документы. В целом, чиновник вел себя крайне агрессивно. Он возмущался, что они не узнали его и устроили проверку, и угрожал.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства по поводу инцидента и предлагает правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на время производства.

После этого Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" и заявил, что готовит рапорт.

Впоследствии. Владимир Зеленский отреагировал на скандал и попросил уволить чиновника с должности.

Конфликт с участием Гогилашвили на блокпосте: смотрите видео

Еще одно видео с Гогилашвили

Сотрудники патрульной полиции остановили Гогилашвили в ноябре в Киеве. Правоохранители намеревались просто проверить документы, что вызвало неадекватную реакцию мужчины. Он агрессивно вел себя и кричал на правоохранителей, объяснявших, что выполняют свою работу.

Узнал меня или нет? Очень х**во, что ты начальство свое не узнаешь. Заместитель министра внутренних дел, так тебе понятно?

– кричал экс-чиновник.

Смотрите видео инцидента с Гогилашвили / Видео "УП"

Гогилашвили попал в Миротворец

Гогилашвили попал в Миротворец из-за скандального поведения на блокпосте в Краматорске.

На сайте отмечено, что он нарушил украинское законодательство.

Речь идет о нападении на полицейского при исполнении служебных обязанностей.

Гогилашвили попал в базу Миротворца / Скриншот

Гогилашвили уволили из МВД

Гогилашвили 13 декабря написал заявление об отставке. Он отметил, что "виновен, и это показательный пример для всех, как не надо себя вести". На сайте Кабмина появилась соответствующая официальная информация.

Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместитель Министра внутренних дел по собственному желанию,

– написали в ведомстве.

Заявление на увольнение Гогилашвили оперативно подписал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Материальное состояние Гогилашвили

У Гогилашвили есть роскошный автопарк. В его распоряжении несколько автомобилей люкс-класса.

минимальная цена авто – 13 500 долларов;

максимальная – 23 900 долларов.

Что касается доходов, то в 2020 году он заработал почти миллион – 815 044 гривен. Также у него хранится 360 000 гривен и 23 000 долларов наличными (последняя сумма в общей собственности с женой). Еще 29 225 гривен есть на счету в банке.

Его жене принадлежит квартира в Киеве площадью 55 квадратных метров и земельный участок площадью 1006 квадратных метров в том же Киеве. Кроме этого, у Левченко есть два автомобиля Mazda 3, 2008 и 2016 годов выпуска.