Во времена президентства Виктора Януковича Днепров занимал должность заместителя министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Кстати Зеленский уволил Костюка из Офиса Президента, но назначил своим советником

Что еще известно о Днепрове

Чиновник с 2003 года работал в Верховной Раде. Он занимал должности старшего консультанта и главного консультанта Аппарата парламента.

С 2005 года был руководителем службы вице-премьер-министра Украины.

В 2015 году Днепрова назначили заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко.

В 2019 году он стал главой аппарата Офиса Президента.

Также политик с 2019 года был председателем комиссий при президенте по вопросам гражданства и помилования.

Избежание люстрации

Журналисты "Схем" выяснили, что в 2015 году Днепров избежал люстрации благодаря письму главы Национального агентства по вопросам госслужбы Константина Ващенко на адрес Администрации Президента.

Ващенко в письме писал, что Днепров не подлежит люстрации, потому что во времена Януковича имел должность "заместитель министра – руководитель аппарата". Зато под люстрацию подпадали чиновники, которые были лишь "заместителями министра". Таким образом Ващенко доказывал, что должности, которую занимал Днепров, в законе "Об очищении власти" нет. Так же и утверждал сам Днепров.

В должности заместителя министра образования я никогда не находился. Я находился в должности заместителя министра образования и науки – руководителя аппарата. Это совершенно разные должности,

– сказал Днепров.

Другие кадровые изменения

Зеленский уволил Юрия Костюка с должности заместителя руководителя ОП, но назначил его своим внештатным советником. Новой руководительницей аппарата ОП назначили Марию Витушок.

Кроме того, Зеленский подписал указ о назначении нового пресс-секретаря Сергея Никифорова.

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