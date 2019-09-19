Был их коллегой: появились детали о предполагаемом убийце трех мужчин в Николаеве

Мужчина, которого задержали по подозрению в тройном убийстве работников николаевской автозаправочной станции, оказался коллегой погибших.

Трех мужчин 33-х, 51-го и 59-ти лет подозреваемый убил из-за неприязненных отношений. Новые детали резонансного убийства рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

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Подозреваемого нашли в Ингульском районе Николаева, где он живет. Предполагаемый убийца уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. На момент задержания подозреваемый был очень пьяным.

С места преступления сотрудники полиции также изъяли его заявление на увольнение. За учиненное преступление ему грозит от до пятнадцати лет или даже пожизненное заключение.

Что случилось в Николаеве?

На одной из автозаправок Николаева 18 сентября обнаружили тела трех человек, предположительно с огнестрельными ранениями. Погибших, механика, оператора и кассира, нашла жена одного из них, когда длительное время не могла дозвониться до своего мужа. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.



Сейчас в полиции выделяют три основные версии преступления. Среди них – грабежи, личные неприязненные отношения, а также внезапно спровоцированный конфликт.