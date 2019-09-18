Був їхнім колегою: з'явились деталі про ймовірного вбивцю трьох чоловіків у Миколаєві

Чоловік, якого затримали за підозрою у потрійному вбивстві працівників миколаївської автозаправної станції, виявився колегою загиблих.

Трьох чоловіків 33-х, 51-го та 59-ти років підозрюваний убив через неприязні стосунки. Нові деталі резонансного вбивства розповіли у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

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Підозоюваного знайшли Інгульському районі Миколаєва, де він живе. Ймовірний вбивця вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї. На момент затримання підозюваний був дуже п'яним.

З місця злочину працівники поліції також вилучили його заяву на звільнення. За вичений злочин йому загрожує від до п'ятнадцяти років або навіть довічне ув'язнення.

Що сталось у Миколаєві?На одній з автозаправок Миколаєва 18 вересня виявили тіла трьох людей, ймовірно, з вогнепальними пораненнями. Загиблих, механіка, оператора та касира, знайшла дружина одного з них, коли тривалий час не могла додзвонитись до свого чоловіка. На крики жінки прибігли перехожі, які допомогли викликати поліцію.



Наразі у поліції виділяють три основні версії злочину. Серед них – пограбування, особисті неприязні стосунки, а також раптово спровокований конфлікт.