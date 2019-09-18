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      Був їхнім колегою: з'явились деталі про ймовірного вбивцю трьох чоловіків у Миколаєві

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      Підозрюваний у потрійному вбивстві в Миколаєві був колегою загиблих
      Підозрюваний у потрійному вбивстві в Миколаєві був колегою загиблих / Нацполіція

      Чоловік, якого затримали за підозрою у потрійному вбивстві працівників миколаївської автозаправної станції, виявився колегою загиблих.

      Трьох чоловіків 33-х, 51-го та 59-ти років підозрюваний убив через неприязні стосунки. Нові деталі резонансного вбивства розповіли у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

      Знайте більше: Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо

      Підозоюваного знайшли Інгульському районі Миколаєва, де він живе. Ймовірний вбивця вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї.  На момент затримання підозюваний був дуже п'яним.

      З місця злочину працівники поліції також вилучили його заяву на звільнення. За вичений злочин йому загрожує від до п'ятнадцяти років або навіть довічне ув'язнення.

      Що сталось у Миколаєві?На одній з автозаправок Миколаєва 18 вересня виявили тіла трьох людей, ймовірно, з вогнепальними пораненнями. Загиблих, механіка, оператора та касира, знайшла дружина одного з них, коли тривалий час не могла додзвонитись до свого чоловіка. На крики жінки прибігли перехожі, які допомогли викликати поліцію.

      Наразі у поліції виділяють три основні версії злочину. Серед них – пограбування, особисті неприязні стосунки, а також раптово спровокований конфлікт.

      blog_ava
      Хто такий Олексій Белько – чоловік, що погрожував підірвати міст Метро у Києві
      18 вересня
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      Теги: Новини України Розслідування Новини політики Новини Миколаєва Поліція
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