Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является инструментом в руках Владимира Путина. Об этом в эфире 24 канала заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Важно Мы едем послушать их, – Кулеба о переговорах с Россией

Скорее всего, команда была дана из Москвы. Он ничего не контролирует в Беларуси. Он не контролирует белорусскую армию, тем более не контролирует российскую армию,

– подчеркнул оппозиционер.

Как отметил Латушко, Лукашенко ответственен за ракеты в направлении Украины вместе с руководством России.

Латушко прокомментировал несоблюдение Беларусью тишины на время переговоров: смотрите видео

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