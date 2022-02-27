Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є інструментом у руках Володимира Путіна. Про це в ефірі 24 каналу заявив білоруський опозиціонер Павло Латушко.

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Скоріше за все, команда була дана з Москви. Він нічого не контролює у Білорусі. Він не контролює білоруську армію, тим більше не контролює російську армію,

– наголосив опозиціонер.

Як зазначив Латушко, Лукашенко відповідальний за ракети у напрямку України разом із керівництвом Росії.

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