В резонансной аварии в селе Слободка, что в Винницкой области, пострадали четверо детей 4, 6, 7 и 8 лет. Женщина, которая их сбила автомобилем, была пьяна и не имела водительского удостоверения.

По данным полиции, 32-летняя местная жительница во время осуществления разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, которые играли у соседского двора.

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Старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме. Как пишет ТСН, он оказался ее крестником.

Кроме того, во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Драгером" зафиксировано 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму. Журналисты указывают на тот факт, что женщина возвращалась с поминального обеда. Перед тем умер ее бывший муж – отец ее детей.

Машина, на которой женщина наехала на детей, принадлежит ее нынешнему мужчине. У самой виновницы аварии водительского удостоверения нет.

Смотрите видео с места аварии, в которой пострадали четверо детей (18+)