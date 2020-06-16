В резонансній аварії у селі Слобідка, що у Вінницькій області, постраждало четверо дітей віком 4, 6, 7 та 8 років. Жінка, яка їх збила автомобілем, була п'яна та не мала посвідчення водія.

За даними поліції, 32-річна місцева жителька, під час здійснення розвороту заднім ходом допустила наїзд на чотирьох дітей, які грались біля сусідського подвір’я.

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Найстарший з травмованих хлопчиків з відкритою черепно-мозковою травмою та політравмою знаходиться у травматичній комі. Як пише ТСН, він виявився її похресником.

Окрім того, під час медичного освідування встановлено, що водійка за кермом перебувала в стані алкогольного сп’яніння. "Драгером" зафіксовано 1.07 проміле алкоголю, що в п’ять разів перевищує допустиму норму. Журналісти вказують на той факт, що жінка поверталася з поминального обіду. Перед тим помер її колишній чоловік – батько її дітей.

Машина, на якій жінка наїхала на дітей, належить її теперішньому чоловіку. В самої винуватиці аварії посвідчення водія немає.

Дивіться відео з місця аварії, в якій постраждало четверо дітей (18+)