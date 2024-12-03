Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КОВА. В области работала противовоздушная оборона.

Смотрите также Возник пожар и проблемы со светом: в ОВА сказали, куда оккупанты попали в Тернополе

Какие последствия удара по Киевской области 3 декабря

В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено,

– информируют в ОВА.

Хотя раненых нет, но повреждения все же есть.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор. В домах выбиты окна и двери, повреждены кровли. В одном из домов повреждена газовая труба. Утечка ликвидирована, подача газа перекрыта", – перечислил начальник ОВА Руслан Кравченко.

Последствия удара еще фиксируют. Людям окажут необходимую помощь по восстановлению поврежденных домов.

В ГСЧС добавили, что горел газовый стояк возле дома.

Поврежденный дом и сгоревшее авто / ГСЧС