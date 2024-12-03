Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода привел немного деталей о ночном ударе. Об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на ОВА. Мэр Тернополя Сергей Надал призвал жителей зарядить телефоны, у кого есть электричество.

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Какие последствия атаки по Тернополю 3 декабря

В результате очередной атаки врага во время ночной воздушной тревоги в городе Тернополь зафиксирован удар БПЛА по одному из предприятий. В результате этого на его территории возник пожар. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГСЧС пожар был локализован, а впоследствии полностью ликвидирован,

– написал Негода.

К счастью, никто не пострадал. Впрочем, в городе снова возникли проблемы с электричеством. Специалисты работают над ликвидацией последствий удара.

Кроме этого, был атакован объект энергетической инфраструктуры на Ровенской области. Предварительно, обошлось без раненых.