На месте атаки работают все соответствующие службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля.

Смотрите также: "Весь подъезд был в дыму": жители дома в Тернополе, куда попал "Шахед", поделились пережитым

Что известно об атаке на энергообъект в Ровенской области

Воздушную тревогу в Ровенской области объявили в 2:12. Она длилась около двух часов.

В то время мониторинговые каналы сообщали о движении БПЛА в пределах региона.

Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранения не получили,

– сообщил председатель Ровенской ОВА.

Других деталей он пока не предоставил, больше информации пообещал рассказать со временем.

Напомним, что это не единственная атака на энергетику Украины в эту ночь. Также Россия обстреляла Тернополь: там БПЛА попал в объект критической инфраструктуры. К утру 3 декабря часть города оставалась без света.