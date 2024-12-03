На місці атаки працюють усі відповідні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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Що відомо про атаку на енергооб'єкт на Рівненщині

Повітряну тривогу у Рівненській області оголосили о 2:12. Вона тривала майже дві години.

У цей час моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА у межах регіону.

Під час цього удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали,

– повідомив голова Рівненської ОВА.

Інших деталей він наразі не надав, більше інформації пообіцяв розповісти згодом.

Нагадаємо, що це не єдина атака на енергетику України цієї ночі. Також Росія обстріляла Тернопіль: там БпЛА влучив в об'єкт критичної інфраструктури. На ранок 3 грудня частина міста залишалася без світла.