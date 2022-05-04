Были без света и воды: последствия вражеских ударов по Львовщине

Вчера, 3 мая, около 20:30 российские оккупанты атаковали Львовщину. ПВО зафиксировало 6 вражеских крылатых ракет.

В результате удара часть города и населенные пункты остались без света и воды. Об этом во время брифинга 4 мая сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает 24 канал.

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Более 85 тысяч домохозяйств и более 12 населенных пунктов были полностью обесточены, 5 – частично. Около 250 тысяч человек остались без электроснабжения,

– добавил глава ОВА.

По его словам, до сих пор без электричества остаются около 2 тысяч человек, в то же время над решением проблемы все еще работают соответствующие службы.

Движение поездов частично восстановили

Козицкий отметил, что враг целенаправленно атакует железнодорожную инфраструктуру, нанося удар цепочкам поставок и станциям железной дороги.

Удары были критичными для тяговых подстанций железной дороги. Есть задержка движения поездов, но частично мы его восстановили. Мы сделаем все, чтобы Львовщина и дальше оставалась дорогой жизни для грузов,

– добавил глава ОВА.

Медучреждения перевели на автономное питание

Мэр Львова Андрей Садовый на брифинге также рассказал о последствиях атаки. Он отметил, что 2 медучреждения города пришлось перевести на автономное питание. Однако на сегодняшний день электропитание медицинских учреждений и насосных станций уже переведено в привычный режим.

Также на резервное питание были переведены системы подачи воды. Но мы своевременно предприняли все меры, и сейчас можем поставлять воду во Львов вообще без электроэнергии,

– добавил Садовый.

Мэр поблагодарил всех спасателей и тех служб, которые рискуя жизнью ликвидировали последствия российской атаки.

Ракетный удар по Львову 3 мая: самое главное

Напомним, что вчера, 3 мая, ПВО зафиксировало 6 крылатых ракет, 2 из которых были обезврежены.

Три ракеты попали в электроподстанции железной дороги, еще одна ракета пролетела по Львовщине и попала в электрическую подстанцию Закарпатской области.

Известно, что в результате ракетных обстрелов травмированы двое мужчин. 58-летний житель Закарпатья и 24-летний львовянин. Мужчины в момент ударов находились вблизи подстанции, поэтому в результате взрывной волны, вызванной ракетной атакой по подстанции, получили травмы.

Житель Закарпатья получил удар в грудную клетку и разрыв одного из легких. Садовый сообщил, что пострадавший уже прооперирован, а его жизни угрозы нет.

Кроме Львова, российские оккупанты 3 мая нанесли ракетные удары по Киеву, Одессе, Виннице и другим городам.

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