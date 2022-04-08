Не стала лучше и военная обученность солдат вражеской армии. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат, военный Роман Костенко.
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Российские военные очень плохо оснащены
По его словам, есть определенные российские подразделения, которые действительно нормально оснащены. Однако в основном оккупанты имеют плохой вид.
Как были бомжи, так и есть бомжи,
– подчеркнул Костенко.
Порой вражеские военные ходят в украинских берцах и форме, ведь они гораздо лучшего качества. Надевают они и портянки, от которых наша армия отказалась очень давно. Внешний вид означает, как страна заботится о своих военных.
Какова обученность оккупантов сейчас
Обученность оккупантов, как рассказал военный, тоже не повысилась. Они стали в оборону на некоторых участках, возможно, стали лучше стрелять – однако не из-за обучаемости, а из-за того, что окопались и не идут дальше.
Перешли от наступления к обороне. В обороне всегда легче. Ведь ты на одном месте, знаешь, что перед тобой, изучаешь местность. Поэтому они этим и пользуются,
– пояснил Костенко.
Однако наши Вооруженные Силы не дают задержаться российским военным. Украинские защитники постоянно сгоняют росармию с засиженных мест, чтобы она шла в сторону, меняла свои позиции.
Моральный дух оккупантов также слаб. Они готовы сдаваться на направлениях, где ВСУ могут пойти в наступление. Особенно такой настрой среди боевиков с Донбасса, которых поставили в Николаеве на первые позиции.
Костенко рассказал, как и в чем воюют оккупанты: смотрите видео