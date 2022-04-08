Не стала кращою і військова навченість солдатів ворожої армії. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат, військовий Роман Костенко.

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Російські військові дуже погано оснащені

За його словами, є певні російські підрозділи, які справді нормально оснащені. Однак здебільшого окупанти мають поганий вигляд.

Як були бомжі, так і є бомжі,

– наголосив Костенко.

Деколи ворожі військові ходять в українських берцях і формі, адже вони набагато кращої якості. Одягають вони і портянки, від яких наша армія відмовилася дуже давно. Зовнішній вигляд означає, як країна дбає про свої військових.

Довідка. Портянки (онучі) – здебільшого прямокутний шматок тканини, який обмотують довкола ноги і використовують для валянок чи чобіт.

Яка навченість окупантів зараз

Навченість окупантів, як розповів військовий, теж не підвищилася. Вони стали в оборону на деяких ділянках, можливо, почали краще стріляти – однак не через навченість, а через те, що закопались і не йдуть далі.

Перейшли від наступу до оборони. В обороні завжди легше. Адже ти на одному місці, знаєш, що перед тобою, вивчаєш місцевість. Тому вони цим і користуються,

– пояснив Костенко.

Однак наші Збройні Сили не дають затриматися російським військовим. Українські захисники постійно зганяють росармію із засиджених місць, аби вона йшла у сторону, змінювала свої позиції.

Моральний дух окупантів також слабкий. Вони готові здаватися на напрямках, де ЗСУ можуть піти у наступ. Особливо такий настрій – серед бойовиків з Донбасу, яких поставили в Миколаєві на перші позиції.

Костенко розповів, як і в чому воюють окупанти: дивіться відео