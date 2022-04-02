В частности, было несколько убийств и много преступлений с незаконным использованием оружия. Обнародованные полицией данные актуальны по состоянию на 2 апреля.
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Задержали много врагов
Кроме борьбы с преступностью, у правоохранителей сейчас и много другой работы. Следственно-оперативные группы работают над тем, чтобы тщательно документировать каждый факт вооруженных нападений России. Речь не только о гражданских объектах, но и военных.
За какие преступления задерживали людей в Харьковской области:
- 12 русских военных;
- 2 пособника и 2 участника диверсионно-разведывательных групп врага;
- 93 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием;
- 7 подозреваемых в умышленном убийстве;
- 2 подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений;
- 1 подозреваемый в насилии в отношении работника правоохранительного органа.
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