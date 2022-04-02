Зокрема, було кілька вбивств і дуже багато злочинів із незаконним використанням зброї. Оприлюднені поліцією дані актуальні станом на 2 квітня.

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Затримали й багато ворогів

Окрім боротьби зі злочинністю, правоохоронці зараз мають і багато іншої роботи. Слідчо-оперативні групи працюють над тим, щоб ретельно документувати кожний факт збройних нападів Росії. Мовиться не лише про цивільні об’єкти, а й військові.

За які злочини затримували людей на Харківщині:

12 російських військовиків;

2 посібники та 2 учасники диверсійно-розвідувальних груп ворога;

93 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, які пов’язані з незаконним поводженням зі зброєю;

7 підозрюваних в умисному вбивстві;

2 підозрюваних у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень;

1 підозрюваний у насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

Важливо! Попри те, що в Україні триває війна проти російських окупантів, всі затримання проводять відповідно до законодавства. А саме за 208 статтею Кримінального процесуального кодексу.

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