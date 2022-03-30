Правоохранители работают сразу по нескольким направлениям, среди которых есть не только задержание коллаборантов, но и поиск мин. Также полицейские, в частности, помогают выехать людям, которые там до сих пор находились.

Заметьте За сутки полиция задержала 5 предателей, которые собирали информацию для оккупантов

Задержали уже несколько коллаборантов

Подробнее о том, что чаще всего приходится делать 30 марта рассказали в полиции Киевщины. Там акцентировали на том, что, кроме деоккупированных территорий, очень много внимания уделяют и вывозу людей из зоны боевых действий. ​

Что делают правоохранители на деоккупированных территориях:

Ищут людей, которые оказались под завалами в результате обстреливания городов россиянами.

Обнаруживают мины, которые расставляют оккупанты перед отступлением.

Ищут коллаборантов и лиц, которые помогали вражеским военным оккупировать города.

Сейчас в области уже открыли несколько таких уголовных производств, поэтому предатели получат достойное наказание.

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