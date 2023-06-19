В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе пусков крылатых ракет Х-22. Приблизительно через час в Украине объявили отбой воздушной тревоги.

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Оккупанты имитировали пуски ракет

В Воздушных Силах сообщили, что дальние бомбардировщики Ту-22м3, вылетавшие с аэродрома Моздок (Северный Кавказ), предположительно, проводили тренировочные полеты с имитационными пусками крылатых ракет.

В то же время на Запорожском направлении работала враждебная тактическая авиация, реактивная артиллерия (возможно С-300). Пока информация уточняется.

Что известно о ракете Х-22 Это противокорабельная ракета, не предназначенная для ударов по наземным целям. Однако Россия применяет Х-22, точность которой крайне низка по сравнению с другими крылатыми ракетами, по наземным целям. Так, в январе 2023 года Россия уничтожила ракетой 9-этажный дом в Днепре, а в июне 2022 года – ТРЦ в Кременчуге. Масса боевой части Х-22 составляет до 1 тысячи килограммов, что больше, чем у "Кинжала" и остальных российских ракет. Из-за высокой скорости перехватить ракету Х-22 крайне сложно. Это может сделать ЗРК Patriot.

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