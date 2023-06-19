У Повітряних Силах ЗСУ попереджали про загрозу пусків крилатих ракет Х-22. Приблизно через годину в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
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Окупанти імітували пуски ракет
У Повітряних Силах повідомили, що дальні бомбардувальники Ту-22м3, які вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ), імовірно, проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет.
Водночас на Запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія (можливо С-300). Наразі інформація уточнюється.
Що відомо про ракету Х-22Це протикорабельна ракета, яка не призначена для ударів по наземних цілях. Однак Росія застосовує Х-22, точність якої вкрай низька порівняно з іншими крилатими ракетами, по наземних цілях. Так у січні 2023 року Росія знищила ракетою 9-поверховий будинок у Дніпрі, а в червні 2022 року – ТРЦ у Кременчуку. Маса бойової частини Х-22 складає до 1 тисячі кілограмів, що більше, ніж у "Кинджала" та решти російських ракет. Через високу швидкість перехопити ракету Х-22 вкрай складно. Це може зробити ЗРК Patriot.
Росія може завдати нові масовані удари "Шахедами"
- Речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що невдовзі Росія може завдати нові масовані удари "Шахедами".
- За її словами, окупанти очікують оновлення поставок. Відтак, Гуменюк припустила, що за кілька днів може бути посилена атака.
- У ніч на 19 червня росіяни випустили по Україні 4 "Шахеди" зі східного узбережжя Азовського моря. Сили ППО знищили усі цілі.