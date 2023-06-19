Крім цього, у моніторингових телеграм-каналах повідомляли про пуски ракет Х-22. Наразі ракетна загроза в цих регіонах відсутня, передає 24 Канал.
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Росіяни підняли в небо свої літаки Ту-22М3
У Повітряних Силах наголосили, що російська армія підняла в небо свої 4 стратегічних бомбардувальники Ту-22М3. Через це тривоги оголосили у південних та східних областях нашої країни.
Сигнали повітряних тривог лунали на Півдні та Сході України / Скриншот 24 Каналу
Згодом у Повітряних Силах повідомили, що існує висока загроза пусків ракет Х-22 з акваторії Азовського моря. Врешті-решт, у моніторинговому телеграм-каналі Monitor написали, що окупанти пустили ракети у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.
Повітряні Сили також підтвердили пуски Х-22 в бік Дніпропетровщини та Запоріжжя. Крім цього, очільник Дніпропетровської обласної ради наголосив, що існує реальна загроза ракетного удару по області.
Згодом у моніторинговому телеграм-каналі Monitor сказали, що російські винищувачі Ту-22М3 повернулися на свої пункти базування з Азовського моря. Усі деталі про наслідки ракетної загрози українські військові пообіцяли розповісти згодом.
Що відомо про російські ракети Х-22
- Х-22 – надзвукова ракета, яка має назву “Буря”. Вперше її випробували в 1963 році, але через велику кількість технічних помилок випробування затягнулося аж до 1966 року.
- Стартова маса ракети – приблизно 6 тонн, а швидкість – понад 4 000 кілометрів на годину. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.
- Головним недоліком ракети є точність ураження – близько 50% запущених ракет влучають в радіусі 600 метрів від встановленої цілі.
- Цю ракету розробляли для ураження радіолокаційно-контрастних точкових та площинних цілей, тобто авіаносців чи ударних авіаційних груп. Тобто, її не створювали для ураження наземних цілей.
- Вартість однієї ракети становить 500 тисяч доларів. Зараз у Росії їх не виготовляють, тому ворог використовує Х-22 зі своїх запасів і не дуже часто.
Уночі 19 червня росіяни пустили ракети на Одещину
- У Повітряних силах повідомили, що близько 2 ночі російські війська запустили свої ракети у напрямку Одеси. Мовилося про сумнозвісні ракети типу "Калібр".
- Згодом у самому місті пролунав вибух. В Одеській області також чули вибухи, але раніше, одразу після пуску ракет.
- В Одеській ОВА запевнили, що працюють сили ППО. В адміністрації також попросили людей залишатися в укриттях до відбою тривоги.