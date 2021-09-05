Имел психические расстройства: в Берлине афганец ножом ранил людей

В немецком Берлине афганец посреди улицы с ножом напал на женщину, работавшую в саду. Ей на помощь бросился мужчина и также получил ранение.

Предварительно известно, что предполагаемый нападающий – афганец. Инцидент произошел 4 сентября.

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29-летний мужчина напал на людей в Германии

Мужчина в берлинском районе Вильмерсдорф с ножом набросился на людей. Предварительно известно, что мужчина общался с 58-летней садовницей, которая работала с зелеными насаждениями на улице. Впоследствии он вытащил нож и нанес женщине несколько ножевых ранений в шею.

Заметив инцидент, на помощь бросился 66-летний мужчина. Нападавший ранил и его – также нанес ему ножевые ранения в районе шеи.

Пострадавших сразу доставили в больницу и прооперировали.

Мужчина психически болен

Полицейские сразу с поличным задержали психически больного мужчину. Следователи рассказали, что афганец с 2016 года проживает в Германии. По информации полиции, болезнь также сыграла роль в совершении преступления.

Кроме того, полиция расследует дело с "с точки зрения возможного нападения по мотиву исламистов".

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