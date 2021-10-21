Были сигналы от бизнеса, – "слуга" о причинах отставки министра Абрамовского

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Причин для его увольнения было несколько. В частности, получали недопустимые сигналы от бизнеса.

Об этом рассказал "слуга народа" Алексей Устенко в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он намекнул, что экоинспекторы попали в скандальные истории.

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"Были сигналы от бизнеса, что есть перекосы по поводу экоинспекции. Мол, они что-то не то делают, экоинспекторы попадают в неблаговидные истории", – сказал Устенко.

Также "слуга" упомянул о незаконной вырубке лесов, которая не прекратилась.

Вырубки не закончились. Он обещал депутатам, что будет какая-то суперсистема лесов. Мы должны были видеть едва ли не каждое дерево и вырубки. Спутниковая съемка. Это все осталось на словах. Алексей Устенко Нардеп от "Слуги народа"

Устенко: Не было эффективности

Нардеп считает, что Абрамовский не сделал ничего для того, чтобы Киев не был одним из самых загрязненных городов мира.

"Не было такой эффективности от министра экологии, которой мы хотели. Киев каким был загрязненным, таким и остается. В некоторые дни он является самым загрязненным в мире. Это нонсенс. Это еще у нас нет много производств", – заверил Устенко.

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